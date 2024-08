Deutscher Wetterdienst: Warnung vor schweren Gewittern in Schwaben

Kandidat für Landtag Luhn: „Ich möchte noch etwas verändern“

In Suhl geboren, in Zella-Mehlis aufgewachsen. Thomas Luhn ist einer von hier. Und einer, der weiß, was das Wort Arbeit bedeutet. Nun will er in die Politik wechseln. Er tritt als Landtagskandidat der AfD an.