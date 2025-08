Deutscher Wetterdienst "Endlich Sommer": Warme Prognosen für Bayern

Für heute sind die Prognosen des DWD noch mal herbstlich: Es soll ab dem Nachmittag regnen und gewittern. Die Meteorologen erwarten Starkregen und kleinkörnigen Hagel. In Franken steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad, im Alpenvorland nachmittags bis auf 27 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es in den Alpen noch regnen.