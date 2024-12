Seit 1987 gibt es die Wetterstation auf dem Bornhügel in Neuhaus am Rennweg. Von Anfang an ist Rüdiger Manig dort tätig. Ein gebürtiger Brandenburger und gelernter Kfz-Schlosser, der am 14. Juli 1963 in Lauchhammer geboren wurde und 1985 an den Rennsteig gekommen ist, wo er sich zum Wetterfrosch mauserte und die Station von 1993 bis 2016 leitete.