Deutscher Warenhandel 2025 "China-Schock" trifft vor allem die Autoindustrie

Köln - Schrumpfende Ausfuhren, steigende Importe: Im Handel mit China sieht das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die deutsche Industrie gleich von zwei Seiten unter Druck. "Exportseitig geht an China hängende Wertschöpfung verloren", heißt es in einer Analyse des arbeitgebernahe Instituts mit Sitz in Köln. "Und importseitig steigt der Konkurrenzdruck durch chinesische Produkte, was nicht nur die Exportfirmen trifft, sondern die Industrie in der Breite." Besonders betroffen sei die Autoindustrie, aber auch der Maschinenbau als inzwischen wichtigste Branche beim China-Export.