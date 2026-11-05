Ihr Vater Andrej Kaufmann war Eishockey-Profi. Ihr Freund Fabian Anton spielt in der Volleyball-Bundesliga für die Barock Volleys MTV Ludwigsburg.

Gerade im Social-Media-Zeitalter ist Kaufmanns offene Art für ihren Sport auch ein Geschenk. In Frankfurt beginnt ein Video-Interview des Turnier-Veranstalters WTT mit einem Lachanfall. Und den kurzen Aufsager, der Fans zum Kauf von Tickets animieren soll, beherrscht sie auch perfekt. Erst liefert Kaufmann eine klassische Version. Gleich hinterher bietet sie im Scherz noch eine Botschaft an das junge Publikum an ("Ey Digga, komm Halle!").

"Sie ist, wie sie ist", sagt Wolfgang Dörner, der Vorstandsvorsitzende des deutschen Tischtennis-Verbands DTTB. "Davon profitieren wir als Sportart sehr."