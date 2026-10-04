Deutscher Schulpreis Was Deutschlands beste Schule so besonders macht

"Kein Schüler hier ist eine Nummer"

Für die Schülerinnen und Schüler selbst ist es vor allem die Menschlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer, die die Schule für sie so besonders macht. "Sie haben immer gemerkt, wenn was falsch war, und sind zu uns hergekommen", erzählt Schulsprecher Adrian Prodanović. Der 19-Jährige geht in die 13. Klasse und ist schon seit der 5. Klasse auf der Bertha. "Der Schüler an sich steht im Mittelpunkt. Kein Schüler hier ist eine Nummer oder irgendeine Anzahl, sondern jeder Schüler ist seine eigene Person, sein eigenes Individuum."