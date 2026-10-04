Deutscher Schulpreis Was Deutschlands beste Schule so besonders macht

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein Preisgeld von 100.000 Euro und ein Bundeskanzler mit Tränen in den Augen: Die beste Schule Deutschlands steht seit vergangener Woche offiziell in Südhessen. Dass die Bertha-von-Suttner-Schule die Jury des Deutschen Schulpreises überzeugen konnte, hat für Schulleiterin Ute Zeller nichts mit glitzernden kurzfristigen Projekten zu tun: "Wir sind nicht dafür geehrt worden, dass wir hier irgendwas ganz schnell anders gemacht haben. Sondern 20 Jahre lang kontinuierlich."