Glücksspiel: Eurojackpot: 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Helsinki/Münster - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Berlin. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus der Hauptstadt haben die richtigen Zahlen getippt, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit ist der Lotto-Rekordgewinn für Deutschland eingestellt. Mit den Gewinnzahlen 7, 8, 31, 32, 33 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 lag nach zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler richtig. In kein anderes Bundesland ging der 120-Millionen-Euro-Jackpot bisher zweimal.