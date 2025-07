Barcelona - Marc-André ter Stegen bleibt in der Vorbereitung des FC Barcelona außen vor. Der 33 Jahre alte deutsche Nationaltorwart absolvierte am dritten Tag nacheinander nur eine individuelle Einheit, wie spanische Medien berichteten. Trainer Hansi Flick habe sich auf eine intensive Woche ohne Pause nach den Ferien vorbereitet, schrieb "Mundo deportivo". Wegen Rückenproblemen trainierte ter Stegen aber nur am Rande des insgesamt derzeit 36 Spieler umfassenden Kaders im Fitnessraum.