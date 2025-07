Barcelonas deutscher Trainer Hansi Flick soll Medienberichten zufolge ter Stegen am Freitag darüber informiert haben, dass der deutsche Keeper in der kommenden Saison nicht gesetzt ist und sowohl García als auch Szczęsny vor sich hat. Für den deutschen Torwart ist die Situation heikel: In der WM-Saison könnte sich eine dauerhafte Bankrolle im Verein auch auf seine Situation in der Nationalmannschaft auswirken.