Von 11 bis 17 Uhr war am Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag die Obere Mühle in Böhlen offiziell geöffnet. Wer den Weg in das Böhlener Tal zur Familie Griebel nimmt, weiß, hier wird man zu keiner Zeit fortgeschickt. Im Normalfall kümmern sich Petra und Manfred Griebel um das Anwesen mit Wohnhaus und der alten Mühle, mit Scheunen inklusive alter landwirtschaftlicher Geräte und den beiden weiteren Herzstücken des Anwesens. Da sind das 2007/08 eingebaute Wasserrad samt Mahlgang mit Mühlstein und der herrliche Spielplatz, der ständig mit neuen wunderbaren Geräten erweitert wird. Zum Mühlentag kommen die ganze Familie und Freunde zusammen.