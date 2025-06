Museum statt Mehlproduktion

Der Großteil der übrigen Mühlen werde heutzutage auf unterschiedliche Weise genutzt, so Schwarick. Die meisten davon seien Technikmuseen - hier könne wiederum zwischen Standorten unterschieden werden, die stillgelegte Mühlen als Anschauungsobjekt instand hielten und jenen, die die Anlage bis heute aktiv in Betrieb hielten und den Mahl-Prozess tatsächlich vorführen könnten. Letzteres sei etwa in der Heiligen Mühle in Erfurt, der laut Schwarick aktuell wohl einzigen funktionierenden historischen Graupenmühle in Deutschland, und in der Steinbachsmühle in Gräfenthal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) möglich.