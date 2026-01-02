Im Zimmer von Jörg Memmer in Oberschönau stehen zwei Trophäen auf einem Schrank. Über seinem Schreibtisch hängen Fotos seiner Wettkämpfe – eine tägliche Erinnerung an das, was er bereits erreicht hat und wohin er noch möchte. Der Hobbysportler zeigt, wie schnell man Erfolg haben kann, wenn man konsequent an seinen Zielen arbeitet. Innerhalb von drei Jahren hat der heute 22-Jährige es zum Deutschen Meister im Streetlifting in seiner Gewichtsklasse geschafft. Nun will er sein Hobby zum Beruf machen und anderen helfen, diesen Traum zu verwirklichen.