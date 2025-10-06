Deutscher Fußball-Bund Gattuso-Werben um U21-Star? Das sagt der DFB-Coach

"Plaudern" mit Gattuso?

Der zuletzt so treffsichere U21-Stürmer Tresoldi, der vor der Saison von Hannover 96 zum Champions-League-Club FC Brügge gewechselt war, hatte sich kürzlich bei Sky Sports Italia bei dem Thema offen gezeigt. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, auch für Italien und Nationaltrainer Gattuso zu spielen, sagte er: "Wenn er mit mir plaudern möchte, mein Telefon ist eingeschaltet, das würde mich sehr freuen. Aber im Moment spiele ich für Deutschland. Ich habe mich dafür entschieden, auch wenn es nur die U21 ist. Ich fühle mich sehr wohl. Die Zukunft wird man sehen."