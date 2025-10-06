Deutscher Fußball-Bund Gattuso-Werben um U21-Star? Das sagt der DFB-Coach

Leipzig/Jena - Spekulationen über die zukünftige Nationalmannschaft von Stürmer-Talent Nicolò Tresoldi verfolgt U21-Auswahltrainer Antonio Di Salvo gelassen. "Wir wollen Spieler dabeihaben, die mit voller Überzeugung den Weg mit dem DFB gehen wollen", sagte Di Salvo. "Bei Nicolò hat sich jetzt für mich keine neue Situation ergeben. Wenn er danach gefragt wird, ob er sich freuen würde, wenn (Gennaro) Gattuso anruft, dann ist das so. Genauso wie er sich freut, wenn Julian (Nagelsmann) oder ich ihn anrufen."