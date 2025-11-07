Frankfurt/Main - Bernd Neuendorf hat einen Null-Toleranz-Kurs des Deutschen Fußball-Bundes im Umgang mit Gewalttätern angekündigt. "Ich sage es deutlich: Wenn wir wollen, dass Fußball an den Wochenenden weitgehend ohne behördliche Auflagen und Verfügungen gespielt werden kann, wenn wir als Fußballverbände zukünftig handlungsfähig bleiben wollen, dann müssen wir Gewalttätern auch Grenzen aufzeigen und dort, wo die Vernunft aussetzt, - so leid es mir tut - auch Sanktionen aussprechen", sagte der DFB-Boss auf dem Bundestag in Frankfurt am Main.