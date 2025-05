"Habe mich nie vom Fußball ganz vereinnahmen lassen"

Im Kreise seiner Liebsten ließ Brych dann nach seinem letzten Spiel auch etwas zu, was er in seiner großen und langen Karriere öffentlich nicht machte. "Zum Abschied durfte ich in dem bewegenden Moment etwas Bodenständigkeit zeigen. Das ist etwas, das ich in meiner Karriere als Schiedsrichter verborgen habe", sagte Brych. "Als Privatmensch bin ich anders als ich es in der Uniform des Schiedsrichters in der Fußballwelt gezeigt habe. Ich habe das Privatleben und den Fußball immer getrennt und mich vom Fußball nie ganz vereinnahmen lassen."