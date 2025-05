Deutscher Filmpreis 2025 Was man zum Filmpreis diesmal wissen muss

Andererseits habe es um die Preisgelder auch immer Konflikte gegeben. "Einige meinten, dass sie das Wahlverhalten beeinflusst hätten, andere fanden, dass sie der künstlerischen Bedeutung des Preises schaden würden. Ganz gleich wie man dazu steht, jetzt haben wir eine neue Situation und vielleicht ergibt sich daraus wirklich die Chance, den Preis nun unbefangener und freier zu betrachten". Krieps betonte, am Ende gehe es darum, was Deutschland für Filme produziert. Das zu unterstützen, müsse das Ziel sein.

Welche Preisträger stehen schon fest?

Wie in den vergangenen Jahren wurden einige Preisträger schon vorab bekanntgegeben. Dazu gehört die Casting-Direktorin An Dorthe Braker, die den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie erhält. Sie fand die richtige Besetzung für bekannte Filme wie "Nirgendwo in Afrika", "Der Untergang" und "Der Baader Meinhof Komplex". Eine Lola in der Kategorie besucherstärkster Film geht an den Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere 3".

Wie läuft die Verleihung ab?

Bei der 75. Ausgabe des Deutschen Filmpreis werden rund 1.700 Gäste im Theater am Potsdamer Platz erwartet. Durch den Abend der mehrstündigen Show führt der Schauspieler Christian Friedel ("The Zone of Interest", "The White Lotus"). Das ZDF überträgt den Filmpreis ab 19.00 Uhr live in seinem Streamingportal sowie zeitversetzt um 23.30 Uhr im linearen Fernsehen.