Deutscher festgenommen: Deutscher in Palma wegen sexueller Belästigung festgenommen

Palma - Ein deutscher Urlauber ist in Palma auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er in ein Hotelzimmer eingebrochen und dort eine schlafende Touristin am Bein angefasst haben soll. Der 23-Jährige sei in der Nacht zu Montag in das Zimmer in einem Hotel an der Playa de Palma eingedrungen und habe begonnen, das Bein der Frau zu tätscheln, bestätigte die Polizei einen Bericht der Zeitung "Diario de Mallorca". Die Deutsche schreckte entsetzt hoch, als sie die Berührung bemerkte und den Unbekannten neben sich auf dem Bett sitzen sah.