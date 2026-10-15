Wie bereits berichtet, wurde das Haselbacher „Ellerlä“, das Vereinsdomizil des Bürgervereins, das vor allem mit seinen Angeboten für Kinder bereits nach einem guten Jahr so etwas wie Kultstatus erreicht hat, von der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement für den Deutschen Engagementpreis 2026 nominiert. Damit verbunden ist auch ein Publikumspreis, der über ein Onlinevoting ermittelt wird, das noch bis zum 29. Oktober läuft. Dabei zählt jede Stimme.