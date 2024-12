Damit beendeten die Schützlinge von Disziplintrainer Kristian Mehringer das erste Saisondrittel mit neun Podestplätzen - herausragend waren die zwei Erfolge von Preuß und das Siegdebüt für Grotian. Sie hatte tags zuvor in der Verfolgung noch großes Pech gehabt, als sie in einer Abfahrt der ersten Runden ihren rechten Ski verlor und am Ende als 14. ins Ziel kam.