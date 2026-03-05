Deutscher Buchhandlungspreis: Kritik am Ausschluss dreier Buchläden von Preisvergabe

Weimer verteidigte diese Entscheidung im Kulturausschuss des Bundestags am Mittwoch ausdrücklich. "Wenn wir mit staatlichen Mitteln Preise verteilen, Fördergelder verteilen, dann geht das nach meiner Überzeugung nicht an Feinde des Staates, das geht nicht an Extremisten", sagte der parteilose Beauftragte für Kultur und Medien. "Wir können nicht Institutionen, egal ob das Buchhandlungen oder Verlage oder wer auch immer ist, mit staatlichen Geldern auszeichnen, die verfassungsfeindliche Elemente in sich haben." Das gelte unabhängig davon, "ob das ein Linksextremist, ein Rechtsextremist oder ein Islamist ist".