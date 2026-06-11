Im Teamquartier in Boca Raton in Florida angekommen, richtet sich aller Fokus jetzt auf die DFB-Elf. "So etwas erlebst du nur einmal im Leben", sagte Jürgen Locadia, der in Deutschland schon für Hoffenheim und Bochum gespielt hat, dem "Abendblatt".

Besonderes Torwart-Duell

Vor allem für Torwart Eloy Room ist die Partie eine ganz besondere. Schließlich steht bei Deutschland wieder Manuel Neuer im Tor, den Room verehrt. "Ich habe gehofft, dass er zurückkommt, weil er eines meiner großen Vorbilder ist", sagte Room. "Er ist ein sehr moderner Torwart, er hat das Torwartspiel verändert. Er ist in allen Bereichen gut. Das macht ihn zu einem der besten Torhüter aller Zeiten", sagte Room.

"Für uns wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn jemand anderes im Tor stünde. Aber ich freue mich sehr auf das Duell mit Manuel Neuer", sagte der Torhüter von Miami FC. Und geht er nach dem Spiel auf Trikot-Jagd? "Ich denke, Neuer will mein Trikot", sagte der 37-Jährige mit einem Lachen. "Nein, sein Shirt zu bekommen, wäre die Krönung."