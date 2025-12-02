Deutscher Athlet sucht Sponsor: Nanu? - Drei Fragezeichen auf einem Biathlon-Gewehr

Ein deutscher Biathlet ohne Waffensponsor? Ja, auch das soll es geben. Genauen TV-Beobachtern dürfte beim Saisonstart am Wochenende aufgefallen sein, dass Lucas Fratzscher am Hinterschaft seiner Waffe sehr auffällig drei Fragezeichen präsentierte. „Ja, ich suche einen Waffensponsor und ab und an ist das selbst im Biathlon schwierig“, bestätigte der 31-Jährige vom WSV Oberhof auf Nachfrage, und seit dem Wochenende gebe es diesbezüglich auch keine Anfragen. Zudem bestehe kein Zusammenhang zum Film „Die drei Fragezeichen“, fügte er schmunzelnd hinzu.