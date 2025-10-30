Deutsche Wirtschaft Konjunkturkrise hält an - Hoffnung für 2026

Doch in der Wirtschaft ist anfänglicher Optimismus der Ernüchterung gewichen - auch wegen Streitereien in der schwarz-roten Koalition. Die Zeit drängt: 84 Prozent der Unternehmen sehen die marode Infrastruktur als Belastung, wie eine Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 1.100 Firmen ergab. "Die Verkehrsinfrastruktur ist ein Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft geworden", fasst IW-Experte Thomas Puls zusammen.

Höchstens Mini-Wachstum 2025 erwartet

Dennoch: 2025 könnte die deutsche Wirtschaft knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen. Führende Ökonomen und die Bundesregierung rechnen mit einem Mini-Plus um die 0,2 Prozent.

"Die Aussichten für das vierte Quartal sind besser: Die staatlichen Ausgaben dürften nun von Monat zu Monat kontinuierlich steigen, und die Unsicherheit in der globalen Handelspolitik dürfte allmählich abklingen", sagt der Deutschland-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Robin Winkler. "Die Unternehmensbefragungen im Oktober stimmen uns zuversichtlich, dass eine Konjunkturerholung nun endlich kurz bevorsteht."

Trendwende im nächsten Jahr?

2026 dürfte die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung von Ökonomen etwas kräftiger zulegen, nicht zuletzt wegen der geplanten Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung. So rechnet die Bundesregierung mit einem Plus von 1,3 Prozent, der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet allerdings nur ein Wachstum von 0,9 Prozent.

Deutschlands führende Wirtschaftsforschungsinstitute warnten schon im September anlässlich der Vorlage ihrer Gemeinschaftsdiagnose: Die deutsche Wirtschaft stehe nach wie vor auf "wackeligen Beinen".