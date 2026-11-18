Lebensgrundlagen in Gefahr

Im Gegensatz zu den meisten anderen heimischen Arten ist die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) laut Roter Liste der Säugetiere Deutschlands nicht gefährdet. Aber ihre Lebensgrundlagen sind dennoch in Gefahr. "Auch der Lebensraumverlust durch Versiegelung, Landschaftszerschneidung oder der Bau von Windrädern im Wald sind Gefahren für diese Art", so Battermann. In Wäldern fehlt es außerdem zunehmend an Totholz und alten Bäumen als Unterschlupf.