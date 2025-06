Wer die internationale Tischtennis-Szene in den zurückliegenden drei Jahrzehnten aufmerksam verfolgt hat, kennt den Namen von Torben Wosik. Er war zweifacher Deutscher Einzel-Meister, EM-Finalist, gewann 2004 in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem deutschen Team WM-Silber und startete im gleichen Jahr bei den Olympischen Spielen in Athen. Man kann also ohne Übertreibung behaupten, dass der Mann aus Hamm in Westfalen Tischtennis-Geschichte geschrieben hat.