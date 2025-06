In der U19-Altersklasse verabschiedeten sich Ivo Queck (Post Mühlhausen) und Till Berbig (USV Jena) im Achtelfinale aus dem Einzel-Turnier, den Sieg holte der Hamburger Lleyton Ullmann. Im Doppel war für Berbig/Queck erst im Halbfinale Schluss, was mit der Bronzemedaille belohnt wurde. Für Berbig gab es an der Seite seiner Clubgefährtin Kira Kölling auch noch Mixed-Bronze.