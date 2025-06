Deutsche Tischtennis-Meisterschaft: Kaufmann und Stumper holen Gold

Die Titelverteidigungs-Mission ist gelungen: Annett Kaufmann aus Böblingen hat sich erneut zur deutschen Tischtennis-Meisterin gekürt. Die 18-jährige Jugend-Weltmeisterin bezwang ihre Dauerrivalin Sabine Winter aus Bad Soden im Taunus in fünf Sätzen (4:11, 11:7, 11:7, 11:4, 11:8). „Ich bin total glücklich, dass es geklappt hat“, sagte die Siegerin nach dem Duell in der Erfurter Messehalle. „Es war ein Match auf Augenhöhe, Sabine hat stark gespielt. Ich bin stolz, dass ich mental in der Lage war, dem Druck standzuhalten“, berichtete Deutschlands größtes Tischtennis-Talent.