Die Nachricht, besser noch der Fakt, dass Suhl im Olympiakonzept von Hamburg festgeschrieben ist, sorgt noch immer für viel Gesprächsstoff. „Das unterstreicht die Bedeutung des Schießsportstandortes Suhl in Deutschland, aber auch weltweit“, sagte Suhls Oberbürgermeister André Knapp“, „die Anlage gilt auch international als sehr beliebt“. Pistolen-Weltmeisterin Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg, die regelmäßig in Suhl trainiert, äußerte: „Eine erfolgreiche deutsche Olympiabewerbung wäre auf alle Fälle eine Riesenmöglichkeit, die Anlage in Suhl auf den neuesten Stand zu bringen, und dies auch mit Blick für zukünftige Generationen.“