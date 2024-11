Deutsche Olympia-Bewerbung: Ergebnisse der 50. Sportministerkonferenz in München

München (dpa/lby) - Wie ist der Stand bei der deutschen Olympia-Bewerbung? Wie können deutsche Spitzenathleten besser gefördert werden? Wie fällt die deutsche Bilanz der Olympischen und Paralympischen Spiele in diesem Jahr aus? Im Rahmen der 50. Sportministerkonferenz in München wird Bayerns Sportminister Joachim Herrmann (CSU) als Vorsitzender der Konferenz am Freitag (12.30 Uhr) über die Ergebnisse informieren.