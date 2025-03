Gerade bei Erwachsenen zahle sich die jahrzehntelange Prophylaxe deutlich aus: In der Altersgruppe von 35 bis 44 Jahren gebe es im Vergleich zum Jahr 1989 nur noch halb so viel Karies, die Anzahl fehlender Zähne sei deutlich zurückgegangen. "Zahnlosigkeit kommt in dieser Altersgruppe praktisch nicht mehr vor", sagte Jordan. Ein nennenswerter Anteil dieser Menschen - 7 Prozent - sei vollständig kariesfrei. "Insgesamt sind in der Altersgruppe 26 von 28 Zähnen funktionstüchtig", betonte Jordan.