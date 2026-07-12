Er ist der erste Bad Salzunger Werfer, der eine Medaille von den nationalen Titelkämpfen mit nach Hause bringt. Für Paul Schröder erfüllte sich bereits mit seiner ersten Teilnahme an den deutschen Meisterschaften seiner Altersklasse ein Traum. Nun brachte der 15-Jährige vom 1. TSV Bad Salzungen sogar die Bronzemedaille aus Wattenscheid mit, wo sich die besten deutschen U16- und U20-Leichtathleten trafen, um ihre Meister zu ermitteln. Der 15-jährige Unterrhoner wuchtete den vier Kilo schweren Hammer auf 48,67 Meter.