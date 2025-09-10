Sprint-Meisterin 2024 und Titelverteidigerin: Coletta Rydzek. Foto: Imago/Gerhard König

Biathlon -Meisterschaften auf Skirollern, mehrere internationale Sommer-Grand-Prix-Veranstaltungen im Skispringen und in der Nordischen Kombination: Die Olympiasaison nimmt für die Wintersportler jetzt im Spätsommer richtig Fahrt auf. Und Thüringen ist dabei in den kommenden Wochen Gastgeber von zwei hochkarätigen Wettkämpfen.

Vom 26. bis 28. September trifft sich die deutsche Langlaufelite zur Zentralen Leistungskontrolle (ZLK). In deren Rahmen werden in der Skihalle am Samstag die Deutschen Meister im Sprint und am Sonntag über 10 Kilometer Freistil auf Skirollern in der Lotto-Arena ermittelt. Der Rennsteig Rollskilauf entfällt dafür. Organisator der dreitägigen Veranstaltung ist der Förderverein Skilanglauf Thüringen.