Deutsche Meisterschaften: Eissprinter Dombek siegt über 500 Meter und verletzt sich

Inzell - Hendrik Dombek ist Deutschlands schnellster Eissprinter. Der 27-jährige Münchner gewann zum Auftakt der deutschen Meisterschaften in Inzell über 500 Meter in 35,33 Sekunden. Der WM-13. im Sprint-Mehrkampf verwies den Erfurter Moritz Klein mit 35,59 Sekunden auf den zweiten Platz. Fraglich ist allerdings, ob Dombek an diesem Samstag über 1.000 Meter antreten kann, weil er sich beim zweiten 500-Meter-Rennen verletzt hat. Über Art und Schwere der Verletzung sollten medizinische Untersuchungen Aufschluss bringen.