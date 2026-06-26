In Streufdorf herrscht am Freitag absoluter Ausnahmezustand. An allen Ecken und Enden stehen große Team-Busse und Pavillons, in denen sich Radrennfahrer vorbereiten, sich warmmachen und dabei ordentlich schwitzen. Vor dem Rathaus ist ein großes Ziel-Tor mit VIP-Bereich und Fan-Zonen aufgebaut. Wenige hundert Meter weiter starten die Radsport-Profis mit ihren Hightech-Fahrrädern von einer Rampe aus in den Kampf gegen die Uhr.