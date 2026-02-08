Hanna Hennig hat am Sonntag (8. Februar) noch einen weiten Weg vor sich. Auf das Zehn-Kilometer-Massenstartrennen durch die Oberhofer Ski-Arena soll sich noch am gleichen Tag die Fahrt in die Alpen nach Italien anschließen. „Den Massenstart mache ich noch, danach fahren wir“, sagt die gut 13 Jahre jüngere Schwester von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler. Hanna Hennig will ihre Schwester bei deren letzten Olympischen Spielen anfeuern. Als das Langlauf-Talent aus Sachsen am Sonntag in Oberhof ins Auto gestiegen ist, dürften auch die Tränen getrocknet sein, die sich im Ziel auf ihrem Gesicht gesammelt hatten.