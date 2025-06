Vor dieser Dame kann man nur respektvoll den Hut ziehen. Am 31. Juli feiert Christl Rupprecht ihren 92. Geburtstag, doch das reife Alter hat die Rentnerin aus Bayern nicht davon abgehalten, über die Pfingstfeiertage nach Thüringen zu reisen und an den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften in der Erfurter Messe teilzunehmen.