Große, öffentlichkeitswirksame Skispringen in Oberhof sind mittlerweile eine Seltenheit. Im März 2022 absolvierten immerhin die Frauen ihr Weltcup-Finale auf der modernisierten Normalschanze (HS100-Meter) im Kanzlersgrund. Der letzte Männer-Weltcup liegt mittlerweile schon 27 Jahre zurück. Im Dezember 1998 dominierte der Finne Janne Ahonen beide Konkurrenzen auf der großen Hans-Renner-Schanze (HS140-Meter). Aktuell wird die Großschanze nur noch im Sommer zum Training genutzt. Für den Winterbetrieb fehlt die heutzutage zum Standard gehörende Eisspur im Anlauf.