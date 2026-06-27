Für Franziska Koch sind die Straßen Südthüringens ein gutes Pflaster. Nach dem Meistertitel im Zeitfahren gewann sie auch das Straßenrennen am Samstag in Bad Liebenstein. Im Rennen lieferte sich die deutsche Radsport-Elite der Frauen ein packendes Rennen um das Meistertrikot. Am Ende der vier Runden mit 110 Kilometern mit 2200 Höhenmetern waren vier Favoritinnen und eine Außenseiterin unter sich, Titelverteidigerin Franziska Koch fuhr als Erste über die Ziellinie. Im Rennen der U 19 gab es einen Doppelsieg für Thüringen. Amadine Jakob (RSC Waltershausern) feierte den Titel vor Klara Dworatzek (SSV Gera 1990).