In einem hoch spannenden Straßenrennen der Männer fiel die Entscheidung um dass Meistertrikot erst auf der Zielgeraden in der Bad Liebensteiner Herzog-Gerog-Straße. Fünf Fahrer gingen auf die letzten Meter und Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) holte sich den Sieg. Insgesamt 118 Fahrer hatten das Rennen um 12.10 Uhr aufgenommen. Und die Zuschauer an der Strecke und bei Start und Ziel in Bad Liebenstein bekamen ein abwechslungsreiches und durchweg spannendes Rennen geboten. Vielerorts herrschte gute Stimmung. In Brotterode sorgte die Feuerwehr mit einem Kran für eine andauernde Abkühlung per Wasserdusche.