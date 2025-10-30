Keine Schneefall mehr wie am vergangenen Wochenende, kein Dauerregen mehr wie am Dienstag, dafür lockere Wolken, blauer Himmel und Sonnenstrahlen: Rechtzeitig zu den Deutschen Meisterschaften im Skispringen hatte am Donnerstag der Wettergott in Oberhof ein Einsehen. Dennoch richteten sich die Blicke der Organisatoren und der Jury bis zum Nachmittag auf die Wetter-Apps. Der bis dahin sehr böige Wind, der das Training arg verzögerte, hatte sich am Abend glücklicherweise komplett gelegt.