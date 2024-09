Sie kam sah und schlich sich in alle Herzen. Nele Rausch, die sich erst seit zwei Jahren im Western- und Countrytanz versucht, überzeugte nicht nur die Jury bei der Deutschen Meisterschaft (DM). Vor allem hatte sie die Sympathien ihrer Vereinsmitglieder von den Flying Boots Meiningen. Die richteten seit 2011 wiederholt die Meisterschaft aus, die am Wochenende erneut in der Reinhard-Kupietz-Halle stattfand. 150 Linedancer aus ganz Deutschland waren gekommen, um in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen die Besten zu ermitteln. Bei manch einem oder einer zählte aber einfach nur das Mitmachen, der Spaß am Tanzen. Für Nele Rausch sind die Freude an den Bewegungen, die Gemeinschaft und das Gefühl, sich auf der Tanzfläche ausleben zu können, zugleich Grund genug, sich dem Urteil der Jury zu stellen.