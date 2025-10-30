Überraschung in der Meldeliste: Kombinierer Richard Stenzel wird am Donnerstag und Freitag bei den Deutschen Meisterschaften im Skispringen in Oberhof an den Start gehen und sich mit den besten Spezialisten messen. „Ich bin gerade im Heimtraining und der Wettkampf passt gut in den Plan“, sagte der junge, aufstrebende Zweikämpfer vom SC Motor Zella-Mehlis, der am vergangenen Sonntag seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte. Stenzel gilt als sehr guter Springer im Lager der Nordischen Kombinierer.