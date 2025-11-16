In der Dampflok-Erlebniswelt (DEW) geht es an diesem Freitag weniger um das Löten und Schweißen an einer Lok. Stattdessen greifen die acht Teilnehmer zur Deutschen Meisterschaft der Klempner nach ihrem typischen Handwerkzeug: Blechschere, Zange, Hammer und Entgrater. Ihre Aufgabe an dem Tag lautet: Errichten einer Überdachung für eine Hollywood-Schaukel. Die Herausforderung liegt darin, das benötigte Material konisch zu schneiden, zu falzen und aneinander zu fügen. Das Muster des errichteten Blechdachs sieht am Ende simpel und schön aus, doch bei dessen Anfertigung ist höchste Präzision gefragt.