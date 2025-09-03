 
Deutsche Meisterschaft im Schießen Acht auf einen Streich

Mit 41 Medaillen, elf davon aus Gold, kehrten die Thüringer Sportschützen von den Deutschen Meisterschaften zurück. Eine Sparte glänzt besonders.

 
Stark: Gleich acht Medaillen an einem Tag erkämpften die Thüringer Trap-Schützen in München. Foto: TSB

Stefan Rüttgeroth (WTC Niedersachsen) und Sofia Weber (WTC Dachau) heißen die Gewinner des letzten olympischen Wettbewerbs bei der Deutschen Meisterschaft in München. Das Duo siegte jeweils im Trap Einzel, wobei Rüttgeroth seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte und Weber nach Mixed und Team das Triple perfekt machte. Für einen neuen Deutschen Rekord sorgte Paul Pigorsch (SGi Frankfurt/Oder) in der Qualifikation. Rüttgeroth verteidigte seinen aus dem Vorjahr gewonnenen Titel mit einer bärenstarken Leistung im Finale: Am Ende der 50 Finalscheiben setzte er 46 Treffer und lag am Ende vor dem jungen Kaderschützen Marius John vom FV SSZ Suhl. Beide hatten in der Qualifikation mit jeweils starken 123 Treffern überzeugt. Paul Pigorsch wurde am Ende Dritter, machte aber zuvor in der Qualifikation sein Meisterstück. Er traf alle 125 Scheiben – ein Kunststück, dem selbst viele Weltklasseathleten in ihrer Laufbahn ergebnislos hinterherjagen.

Neuer Deutscher Meister bei den Junioren wurde Léon Engeln (SV Rippachtal), der das hochklassige Finale 46:45 gegen Paul Judek (SGI Frankfurt/Oder) gewann. Bronze ging an Pius Rosenecker (FV SSZ Suhl). Bei den Juniorinnen setzte sich Romy Gramowski (PSV Grimmen) im Stechen gegen Josephine Schwenzfeier durch. Dritte wurde Frieda Fahr (FV SSZ Suhl).

Neben den drei Einzelmedaillen für Marius John, Rosenecker und Fahr gewannen die Thüringer Trap-Spezialisten an nur einem Wettkampftag insgesamt acht Meisterschaftsplaketten. Dabei konnte sich die Familie John in den Geschichtsbüchern verewigen. Neben Vater Steffen, der drei Medaillen gewann, überzeugte auch Sohn Henry bei der Jugend. Sein Gold-Ergebnis mit 119 Treffern war so stark, dass er damit ebenfalls den Wettbewerb der älteren Junioren II Altersklasse deutlich gewonnen hätte und bei den Junioren I scheibengleich mit Platz 1 ins Finale eingezogen wäre.

Im Pistolenbereich überzeugte Aileen Pitschke aus Erfurt mit drei Medaillen. Damit untermauerte sie ihre mittlerweile internationale Klasse im Juniorinnenbereich. Besonders beeindruckend war außerdem der Auftritt des Sehbehindertenschützen Heino Römhild (SG Werra Barchfeld), der sich ebenfalls den Deutschen Meistertitel sichern konnte. Thüringer Rekordmedaillengewinner der diesjährigen Meisterschaften war Marco-Angermann Günzel (Elxleben/Mellenbach), der insgesamt 5 Medaillen (1 x Silber, 4 x Bronze) holte.

Stephan Thon, Präsident des Thüringer Schützenbundes (TSB), war mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Was wir als kleiner Landesverband in diesem Jahr erneut erreicht haben, ist aller Ehren wert. Allen Medaillengewinnern einen herzlichen Glückwunsch und auch die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft ist bereits ein großer Erfolg. Mein Dank gilt außerdem allen Trainern und Betreuern, die diese Erfolge möglich gemacht haben.“

Die Deutschen Meister 2025 des Thüringer Schützenbundes

Justus Leukefeld (BSC Erfurt) – 10 m LP Mehrkampf, Schüler

Aileen Pitschke (BSC Erfurt) – 10 m Luftpistole, Juniorinnen I

Team BSC Erfurt mit Aileen Pitschke, Paula Riehmann, Lydia Böhmer – 10 m Luftpistole, Juniorinnen I

Alina von Nordheim (FV SSZ Suhl) – 25 m Pistole, Jugend

Max Malsch (FV SSZ Suhl) – 25 m Schnellfeuerpistole, Junioren II

Torsten Berlet (SV Schönau v. d. Walde) – 25 m Zentralfeuerpistole, Herren III

Magnus Erdmann (FV SSZ Suhl) – Flinte Skeet, Junioren II

Henry John (FV SSZ Suhl) – Flinte Trap, Jugend

Ruben Fabisch (FV SSZ Suhl) – Flinte Trap, Junioren II

Heino Römhild (SG Barchfeld/Werra) – Luftgewehr Para SH3 m/w o HM

Team FV SSZ Suhl (Vanessa Umhöfer, Magnus Erdmann) – Team Mix Skeet