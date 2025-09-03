Deutsche Meisterschaft im Schießen: Acht auf einen Streich

Stefan Rüttgeroth (WTC Niedersachsen) und Sofia Weber (WTC Dachau) heißen die Gewinner des letzten olympischen Wettbewerbs bei der Deutschen Meisterschaft in München. Das Duo siegte jeweils im Trap Einzel, wobei Rüttgeroth seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte und Weber nach Mixed und Team das Triple perfekt machte. Für einen neuen Deutschen Rekord sorgte Paul Pigorsch (SGi Frankfurt/Oder) in der Qualifikation. Rüttgeroth verteidigte seinen aus dem Vorjahr gewonnenen Titel mit einer bärenstarken Leistung im Finale: Am Ende der 50 Finalscheiben setzte er 46 Treffer und lag am Ende vor dem jungen Kaderschützen Marius John vom FV SSZ Suhl. Beide hatten in der Qualifikation mit jeweils starken 123 Treffern überzeugt. Paul Pigorsch wurde am Ende Dritter, machte aber zuvor in der Qualifikation sein Meisterstück. Er traf alle 125 Scheiben – ein Kunststück, dem selbst viele Weltklasseathleten in ihrer Laufbahn ergebnislos hinterherjagen.