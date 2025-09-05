Im Dauerregen von Bayern haben die Biathleten aus Thüringen den Durchblick behalten. Zum Auftakt der dreitägigen Titelkämpfe am Arber im Bayerischen Wald sorgten die Männer aus der Oberhofer Trainingsgruppe im verkürzten Einzel über 15 Kilometer mit einem Vierfachsieg für einen Paukenschlag. Philipp Horn (Frankenhain) siegte 37:21,0 Minuten (4 Schießfehler) vor Lucas Fratzscher (Oberhof/37:48,3/4) und Justus Strelow (Erfurt/37:50,5/2). Ebenso erfreulich: Als Vierter verpasste der ehemalige Junioren-Weltmeister Benjamin Menz (Tambach-Dietharz/37:55,3/1) nur knapp das Podest.