18 Biathleten hat der Thüringer Skiverband (TSV) für die am Freitag beginnenden Deutschen Meisterschaften der Senioren und Junioren am Arber gemeldet. Dabei gehen Philipp Horn (Einzel) und Lucas Fratzscher (Sprint) als Titelverteidiger an den Start. Den Titel in der Verfolgung gewann vor einem Jahr in Altenberg mit Justus Strelow ein weitere Top-Skijäger aus der Oberhofer Trainingsgruppe. Strelow startet für seinen sächsischen Heimatverein SG Bad Schmiedeberg. Von Freitag bis Sonntag werden im Bayerischen Wald bei Frauen und Männern jeweils Medaillen in verkürztem Einzel, Sprint und Verfolgung vergeben.