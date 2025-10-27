Deutsche Meisterschaft: Flugshow im Kanzlersgrund

Die Ausrichtung der Meisterschaft erfolgt durch den WSV Schmiedefeld, der sich besonders darüber freut, mit dem 25-jährigen Justin Lisso einen Springer aus dem eigenen Verein nach langer Verletzungspause an den Start bringen zu können. Während sich Lisso nach seinem Kreuzbandriss in der Aufbauphase befindet und Zeit braucht, um das gewohnte Niveau zu erreichen, präsentiert sich Felix Hoffmann aktuell in ansprechender Verfassung. Beim Continental-Cup in Klingenthal überzeugte der 28-Jährige vom SWV Goldlauter-Heidersbach vor gut einer Woche mit den Rängen zwei und drei. Neben diesem Duo mit Weltcuperfahrung werden die Oberhofer Stützpunktsportler Louis Günther (TSG Ruhla), Erik Stolz (WSV Lauscha), Hannes Klee (WSV Kleinschmalkalden), Felix Hildebrandt (SC Motor Zella-Mehlis), Janis Kansog (Oberweissenbrunn) und Nando Riemann (Braunlage) an den Start gehen.