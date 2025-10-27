 
In dieser Woche gehen in Oberhof die Titelkämpfe im Skispringen über die Bühne – auf Matten und teilweise sogar unter Flutlicht.

Deutsche Meisterschaft: Flugshow im Kanzlersgrund
1
Imposanter Anblick: Die Schanzenanlage im Kanzlersgrund. Foto: imago/Gerhard König

Der Olympiawinter wirft seine Schatten voraus. Natürlich auch in Oberhof, wo die Skispringerinnen und Skispringer an den letzten beiden Oktobertagen das Bild bestimmen werden. Die deutsche Meisterschaft der Frauen und Männer gilt als wichtige Standortbestimmung, denn drei Wochen später ertönt mit dem Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer bereits der offizielle Startschuss für die olympische Saison.

Auf der Schanze im Kanzlersgrund werden sich die deutschen Top-Springer, aber auch zahlreiche aufstrebende Talente versammeln. „Aus Thüringer Sicht haben wir einige heiße Eisen im Feuer, auf die sich die Fans und Zuschauer freuen dürfen“, sagt Stützpunkttrainer Ralph Gebstedt und ergänzt: „Aus Trainersicht wünsche ich mir natürlich, dass vor allem auch unsere jungen Sportlerinnen und Sportler an ihre bisherigen Trainingsleistungen anknüpfen können und in einem solch starken Starterfeld zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt.“

Die Ausrichtung der Meisterschaft erfolgt durch den WSV Schmiedefeld, der sich besonders darüber freut, mit dem 25-jährigen Justin Lisso einen Springer aus dem eigenen Verein nach langer Verletzungspause an den Start bringen zu können. Während sich Lisso nach seinem Kreuzbandriss in der Aufbauphase befindet und Zeit braucht, um das gewohnte Niveau zu erreichen, präsentiert sich Felix Hoffmann aktuell in ansprechender Verfassung. Beim Continental-Cup in Klingenthal überzeugte der 28-Jährige vom SWV Goldlauter-Heidersbach vor gut einer Woche mit den Rängen zwei und drei. Neben diesem Duo mit Weltcuperfahrung werden die Oberhofer Stützpunktsportler Louis Günther (TSG Ruhla), Erik Stolz (WSV Lauscha), Hannes Klee (WSV Kleinschmalkalden), Felix Hildebrandt (SC Motor Zella-Mehlis), Janis Kansog (Oberweissenbrunn) und Nando Riemann (Braunlage) an den Start gehen.

Teamwettbewerb am Feiertag

Bei den Frauen sind die Thüringer Blicke auf die 35-jährige Juliane Seyfarth von der TSG Ruhla gerichtet, die in ihrer langen Karriere bereits acht deutsche Meistertitel einheimste. Auch Lokalmatadorin Anna-Fay Scharfenberg wirft den Hut in den Ring. Die 19-Jährige vom SC Motor Zella-Mehlis holte im vergangenen Winter Junioren-WM-Gold im Teamwettbewerb und gilt in der deutschen Mannschaft als Zukunftshoffnung. Mit Lara Sophie Legenmajer (SC Steinbach-Hallenberg) und Emilie Teubner (Rothenburg) gehen zwei weitere Springerinnen vom Stützpunkt Oberhof auf Weitenjagd.

Die Matten-Wettkämpfe finden an beiden Tagen auf der Normalschanze (HS100) im Kanzlersgrund statt. Für die Jahrgänge 2006 bis 2009 gibt es im Einzel eine getrennte Juniorenwertung. Für die jüngeren Jahrgänge hat das Oberhofer Einzelspringen am Donnerstag den Status eines Deutschlandpokals.

Eröffnet wird die Veranstaltung am 30. Oktober um 15 Uhr mit dem offiziellen Trainings- und Probedurchgang. Der erste Wertungsdurchgang folgt ab 17 Uhr, sodass die Titelträger stimmungsvoll unter Flutlicht ermittelt werden. Die Team-Entscheidungen am Freitag, der in Thüringen ein Feiertag ist (Reformationstag), sind für den Vormittag angesetzt. Nach dem Probedurchgang um 9.30 Uhr beginnen die Wertungssprünge ab 10.15 Uhr. Gesprungen wird bei den Männern in Vierer-Teams der Landesverbände, während bei den Frauen je zwei Athletinnen ein Team bilden. Die Siegerehrung für beide Wettkampftage erfolgt am Freitag nach dem Teamspringen im Schanzenauslauf.

Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenfrei, vor Ort wird eine Versorgung mit Speisen und Getränken eingerichtet. Gäste, die mit dem Auto anreisen, sollten die Parkplätze am Grenzadler, in der Tambacher Straße oder in der Ortslage Oberhof nutzen. Vom Parkplatz Grenzadler aus ist das Zuschauerareal in knapp 1,2 Kilometer Entfernung entlang der Landstraße Richtung Oberschönau fußläufig zu erreichen. Alternativ kann die ausgewiesene Zuwegung über den Waldweg entlang des Haselbachs ab Parkplatz Grenzadler genutzt werden. Hier erreicht man direkt das Zuschauerareal im Auslauf. Für Zuschauer mit körperlichen Einschränkungen bestehen begrenzte Parkmöglichkeiten am Auslaufbereich der Schanzenanlage.