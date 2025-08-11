Die Deutsche Meisterschaft Flinte wird gerade im Schießsportzentrum Suhl ausgetragen. Veranstalter ist der BDS, der Bund Deutscher Sportschützen. Damit ist das Sportareal auf dem Suhler Friedberg erneut Austragungsort einer sportlichen Spitzenveranstaltung, teilt Frank Wagner, Geschäftsführer der Schießsportzentrum Suhl (SSZ) GmbH, nicht ohne Stolz mit. Seit dem 11. und noch bis 17. August richtet das Schießsportzentrum Suhl die Meisterschaft aus; in den Disziplinen Trap, Skeet sowie Skeet Vorderschaftrepetierer messen sich die besten Schützinnen und Schützen Deutschlands auf höchstem sportlichem Niveau.