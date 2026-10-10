Deutsche Meisterschaft: Dreimal Treppchen für Parasportler

Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Para-Tischtennis, die Anfang Oktober im südhessischen Crumstadt ausgetragen wurden, konnten die Südthüringer Sportler erneut starke Platzierungen erreichen.
In Crumstadt fanden die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Para-Tischtennis statt. Zwei Starter aus Südthüringen brachten von den Titelkämpfen Medaillen mit nach Hause.
Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Para-Tischtennis, die Anfang Oktober im südhessischen Crumstadt ausgetragen wurden, konnten die Südthüringer Sportler erneut starke Platzierungen erreichen.
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Frank Schneider vom TTC Zella-Mehlis gelang gemeinsam mit seinem Doppelpartner Dennis Weber vom TSV Thiede 1900 die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Duo setzte sich in der Wettkampfklasse 8 der Altersklassen I-III erneut an die Spitze und bestätigte damit seine herausragende Leistung aus dem Vorjahr.
Auch Thomas Ullrich vom TTV Hildburghausen überzeugte bei den Meisterschaften. In der Wettkampfklasse 10 der Altersklasse III belegte er den zweiten Platz. Im Doppel erreichte Ullrich gemeinsam mit Bernd Knietsch vom TSV 1876 Nobitz außerdem den dritten Rang in der WK 10/AK I-III.