Deutsche Meisterschaft: Dreimal Treppchen für Parasportler

Dennis Weber und Frank Schneider (rechts). Foto: privat

Frank Schneider vom TTC Zella-Mehlis gelang gemeinsam mit seinem Doppelpartner Dennis Weber vom TSV Thiede 1900 die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Duo setzte sich in der Wettkampfklasse 8 der Altersklassen I-III erneut an die Spitze und bestätigte damit seine herausragende Leistung aus dem Vorjahr.