Der Sieger fliegt gegen die Hochsprung-Anlage und verletzt sich, der Zweite verzweifelt an 2,19 Meter und Finn Friedrich vom WSSV Suhl 1990 hätte mit seinen 2,05 Meter noch deutlich weiter vorne als auf dem 10. Platz landen können: Das alles boten die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Männer und Frauen, die im Rahmen der „Finals 2026“ zu großen Teilen im renovierten Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid ausgetragen wurden.